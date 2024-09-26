Задушил, нанес раны ножом и ограбил: в деле об убийстве учителя из Уральска поставили точку

12 лет лишения свободы получил мужчина, которого обвиняли в убийстве учителя начальных классов из Уральска, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Западно-Казахстанской области.

На сайте суда ЗКО сообщили о рассмотренном уголовном деле. Подсудимого обвиняли в убийстве, краже и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд установил, что в апреле текущего года в Уральске подсудимый по предварительной договоренности пришел к знакомой для ремонта ее компьютера.

"Между ними произошла ссора, в ходе которой он с целью убийства повалил потерпевшую на диван, стал душить ее воротником кофты. Из-за механической асфиксии та скончалась на месте преступления. Засомневавшись в ее смерти, подсудимый нанес ножом раны с полным пересечением кровеносных сосудов и органов шеи.

Далее он похитил золотые изделия, сумочку, мобильный телефон и денежные средства потерпевшей, причинив ущерб в 1,7 млн тенге", - сказано в релизе суда.

Также сообщается, что в сентябре 2023 года подсудимый в лесном массиве нашел нарезную винтовку-карабин с патронами, которые незаконно хранил по месту своего проживания. Сообщается, что вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и эксперта, протоколами осмотра места происшествия, выемки, проверки и уточнения показаний на месте происшествия, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил назначить виновному реальное лишение свободы. Потерпевшая и ее представитель настаивали на назначении строгого наказания, гражданский иск удовлетворить. Подсудимый вину признал только по одному обвинению.

"Смягчающим обстоятельством признано наличие малолетнего ребенка, отягчающих нет. Подсудимый признан виновным в инкриминируемых ему средней тяжести и особо тяжкого преступлениях.

С учетом характера, степени общественной опасности, тяжести и направленности правонарушений суд по ст.99 ч.1 УК лишил подсудимого свободы на 11 лет, по ст.188 ч.1 УК - на 1 год, по ст.287 ч.3 УК - на 1 год, окончательно назначил 12 лет лишения свободы.

Иск потерпевшей удовлетворен частично, с подсудимого взыскано 1,8 млн тенге материального ущерба и 10 млн тенге компенсации морального вреда", - сообщили в суде. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, тело 59-летней учительницы начальных классов Надежды Никитиной было найдено в ее собственной квартире вечером 25 апреля. Соседи рассказывали, что у женщины остались две дочери, брат и внуки. Сама она 35 лет проработала в одной школе, а общий педагогический стаж погибшей был 40 лет.

27 апреля в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам.

21 августа стартовал судебный процесс, на котором 41-летнему Темиру Сарсенову было предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Сообщалось, что в 2020 году подсудимый познакомился с учительницей начальных классов Надеждой Никитиной - он устанавливал компьютер в учебном классе.

После этого погибшая периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в технике как в учебном классе, так и дома.