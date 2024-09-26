Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задушил, нанес раны ножом и ограбил: в деле об убийстве учителя из Уральска поставили точку

Опубликовано:

Надежда Никитина
Надежда Никитина. Фото: с сайта mgorod.kz

12 лет лишения свободы получил мужчина, которого обвиняли в убийстве учителя начальных классов из Уральска, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда Западно-Казахстанской области.

На сайте суда ЗКО сообщили о рассмотренном уголовном деле. Подсудимого обвиняли в убийстве, краже и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд установил, что в апреле текущего года в Уральске подсудимый по предварительной договоренности пришел к знакомой для ремонта ее компьютера.

"Между ними произошла ссора, в ходе которой он с целью убийства повалил потерпевшую на диван, стал душить ее воротником кофты. Из-за механической асфиксии та скончалась на месте преступления. Засомневавшись в ее смерти, подсудимый нанес ножом раны с полным пересечением кровеносных сосудов и органов шеи.

Далее он похитил золотые изделия, сумочку, мобильный телефон и денежные средства потерпевшей, причинив ущерб в 1,7 млн тенге", - сказано в релизе суда.

Также сообщается, что в сентябре 2023 года подсудимый в лесном массиве нашел нарезную винтовку-карабин с патронами, которые незаконно хранил по месту своего проживания. Сообщается, что вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей и эксперта, протоколами осмотра места происшествия, выемки, проверки и уточнения показаний на месте происшествия, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз.

Прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил назначить виновному реальное лишение свободы. Потерпевшая и ее представитель настаивали на назначении строгого наказания, гражданский иск удовлетворить. Подсудимый вину признал только по одному обвинению.

"Смягчающим обстоятельством признано наличие малолетнего ребенка, отягчающих нет. Подсудимый признан виновным в инкриминируемых ему средней тяжести и особо тяжкого преступлениях.

С учетом характера, степени общественной опасности, тяжести и направленности правонарушений суд по ст.99 ч.1 УК лишил подсудимого свободы на 11 лет, по ст.188 ч.1 УК - на 1 год, по ст.287 ч.3 УК - на 1 год, окончательно назначил 12 лет лишения свободы.

Иск потерпевшей удовлетворен частично, с подсудимого взыскано 1,8 млн тенге материального ущерба и 10 млн тенге компенсации морального вреда", - сообщили в суде. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, тело 59-летней учительницы начальных классов Надежды Никитиной было найдено в ее собственной квартире вечером 25 апреля. Соседи рассказывали, что у женщины остались две дочери, брат и внуки. Сама она 35 лет проработала в одной школе, а общий педагогический стаж погибшей был 40 лет.

27 апреля в Департаменте полиции ЗКО сообщили, что подозреваемого в убийстве женщины задержали по горячим следам.

21 августа стартовал судебный процесс, на котором 41-летнему Темиру Сарсенову было предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Сообщалось, что в 2020 году подсудимый познакомился с учительницей начальных классов Надеждой Никитиной - он устанавливал компьютер в учебном классе.

После этого погибшая периодически обращалась за помощью к нему, чтобы устранять неполадки в технике как в учебном классе, так и дома. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166514-zadushil-nanes-rany-nozhom-i-ograbil-v-dele-ob-ubiystve-uchitelya-iz-uralska-postavili-tochku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie