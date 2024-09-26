"Обещал улучшить кредитную историю": на жителя Астаны оформили займ под видом помощи

Жителю Астаны обещали улучшить кредитную историю, но вместо этого оформили на него кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Подозреваемого уже установили.

По информации медиапортала МВД, Polisia.kz, к дворнику из Астаны подошел незнакомый мужчина и завел разговор о частых случаях интернет-мошенничества.

"Во время беседы он предложил "помочь" мужчине и попросил телефон, утверждая, что сможет улучшить кредитную историю. Получив доступ к устройству, мошенник оформил кредит на имя мужчины, после чего вернул телефон и скрылся. О том, что он стал жертвой обмана, житель узнал, когда получил уведомление о необходимости оплаты кредита", - рассказали в МВД.

Сотрудники криминальной полиции установили 34-летнего подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее он привлекался по аналогичным фактам мошенничества.