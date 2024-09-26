Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Обещал улучшить кредитную историю": на жителя Астаны оформили займ под видом помощи

Опубликовано:

Мужчина держит телефон в руках
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

Жителю Астаны обещали улучшить кредитную историю, но вместо этого оформили на него кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Подозреваемого уже установили.

По информации медиапортала МВД, Polisia.kz, к дворнику из Астаны подошел незнакомый мужчина и завел разговор о частых случаях интернет-мошенничества.

"Во время беседы он предложил "помочь" мужчине и попросил телефон, утверждая, что сможет улучшить кредитную историю. Получив доступ к устройству, мошенник оформил кредит на имя мужчины, после чего вернул телефон и скрылся. О том, что он стал жертвой обмана, житель узнал, когда получил уведомление о необходимости оплаты кредита", - рассказали в МВД.

Сотрудники криминальной полиции установили 34-летнего подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее он привлекался по аналогичным фактам мошенничества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166450-obeshchal-uluchshit-kreditnuyu-istoriyu-na-zhitelya-astany-oformili-zaym-pod-vidom-pomoshchi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie