"Обещал улучшить кредитную историю": на жителя Астаны оформили займ под видом помощи
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Жителю Астаны обещали улучшить кредитную историю, но вместо этого оформили на него кредит, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Подозреваемого уже установили.
По информации медиапортала МВД, Polisia.kz, к дворнику из Астаны подошел незнакомый мужчина и завел разговор о частых случаях интернет-мошенничества.
"Во время беседы он предложил "помочь" мужчине и попросил телефон, утверждая, что сможет улучшить кредитную историю. Получив доступ к устройству, мошенник оформил кредит на имя мужчины, после чего вернул телефон и скрылся. О том, что он стал жертвой обмана, житель узнал, когда получил уведомление о необходимости оплаты кредита", - рассказали в МВД.
Сотрудники криминальной полиции установили 34-летнего подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что ранее он привлекался по аналогичным фактам мошенничества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166450-obeshchal-uluchshit-kreditnuyu-istoriyu-na-zhitelya-astany-oformili-zaym-pod-vidom-pomoshchi/
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