69 преступлений скрыли в Карагандинской области

Прокуратура Карагандинской области подвела итоги работы по улучшению качества досудебного расследования и борьбы с преступностью, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокурор Карагандинской области Бауыржан Мырзакеров отметил, что сотрудникам прокуратуры удалось предотвратить 30 случаев уклонения преступников от уголовной ответственности. Эти дела были переданы в суд, и виновные понесли наказание.

В ходе проверки выявлено 69 преступлений, скрытых органами уголовного преследования, пресечено 30 фактов расследования дел по заниженной квалификации.

Защищены конституционные права 52 граждан, включая освобождение из ИВС и служебных кабинетов.

Благодаря строгим надзорным мерам прокуроры прекратили 469 дел, предотвратив незаконное вовлечение лиц в уголовное преследование.

Подчеркивая важность соблюдения законности и дисциплины в правоохранительных органах, по актам прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 40 сотрудников, из них 8 руководителей.

По итогам заседания приняты организационные и практические меры, а также даны конкретные поручения органам уголовного преследования.

Ранее сообщалось, что по итогам государственного аудита в Алматинской области 17 должностных лиц местных исполнительных органов были привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении руководителя одного из областных управлений ведется служебное расследование.

Помимо этого, в Алматинской области с начала 2024 года к административной ответственности привлечены 236 должностных лиц дорожно-коммунальных организаций за ненадлежащее состояние дорог.