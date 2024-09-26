Туркестанки хотели обналичить накопления из ЕНПФ и лишились денег

Две жительницы Туркестанской области хотели обналичить накопления из ЕНПФ, но потеряли деньги, которые заплатили за "услугу", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Тюлькубасского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в мошенничестве.

"Она пообещала помощь в получении денег из пенсионного фонда. По лжеобъявлению в Instagram обратились две доверчивые женщины. Но после получения денежных средств злоумышленница прекратила связь с ними", - уточнили в МВД.

Сотрудники полиции заявили, что установили причастность подозреваемой к еще одному аналогичному факту мошенничества.

Причиненный потерпевшим ущерб составил около 1 млн тенге. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении женщины направили в суд.

А в Актюбинской области задержали подозреваемую в обмане 8 местных жителей, которые хотели снять деньги с пенсионного счета. За это каждый из них перечислил от 250 до 350 тыс. тенге.

Также жительницы Акмолинской области, которые нуждались в деньгах, решили обналичить свои пенсионные сбережения, но лишь потеряли деньги. При этом сумма ущерба потерпевших составила от 29 тыс. до 228 тыс. тенге.