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"Получила 200 тыс. долларов и скрылась": экс-замдиректора банка из Актау задержали в Турции

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Объявленная в международный розыск
Задержанная. Фото: polisia.kz

В Турции задержали объявленную в международный розыск казахстанку. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 42-летнюю женщину задержали в городе Анталье при взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана с турецкими коллегами.

Ее объявили в международный розыск по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

"В 2009 году она, являясь заместителем директора одного из банков Актау, обратилась в кредитно-финансовую организацию с просьбой о получении кредита в размере 200 тыс. долларов США на покупку недвижимого имущества. При получении денег женщина подделала подпись созаемщика и скрылась", - пояснили в МВД.

Задержанную депортировали в Казахстан. В настоящее время она находится под стражей.

Ранее стало известно, что гражданина РФ, который находился в розыске за разбой в Астане, задержали в Испании. В настоящее время задержанный содержится под стражей до решения вопроса об экстрадиции в Казахстан.

А казахстанца, подозреваемого в мошенничестве на миллионы тенге, экстрадировали из Москвы в Астану. Мужчина находился в международном розыске, а в столице России скрывался с июня этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166244-poluchila-200-tys-dollarov-i-skrylas-eks-zamdirektora-banka-iz-aktau-zaderzhali-v-turcii/

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