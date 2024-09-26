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Эзотерика

Появились подробности дела о заказном убийстве в Алматинской области

Опубликовано:

Задержание подозреваемых
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov/

Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов раскрыл подробности дела о заказном убийстве пожилой женщины и показал видео задержания подозреваемого, передает NUR.KZ.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Бауржана Аленова в Instagram, 24 сентября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области задержали мужчину, который, по данным следствия, предложил жительнице Алматы денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за физическое устранение пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по факту заказного убийства, проводятся все необходимые следственные действия.

"Мотив преступления связан со сделкой по купле-продажи квартиры, заключенной еще в 2011 году", - рассказал начальник ДП Алматинской области.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

Ранее в сети появилась информация о том, что гражданин Индии заплатил 10 миллионов тенге женщине за убийство пенсионерки в Алматинской области. Сообщалось, что заказчик преступления является директором ТОО. Как стало известно из СМИ, исполнительница должна была отравить пенсионерку.

В пресс-службе ДП Алматинской области подтвердили задержание 51-летнего подозреваемого. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.

В прошлом месяце предприниматель из Астаны заявил, что близкий друг нанял киллера, чтобы убить его. Однако последнего, как и его заказчика, задержали полицейские. Киллер вместо оплаты в 6 млн тенге получил 10 лет лишения свободы, а заказчика суд приговорил к 12 годам колонии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166181-poyavilis-podrobnosti-dela-o-zakaznom-ubiystve-v-almatinskoy-oblasti/

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