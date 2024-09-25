Задержаны подозреваемые в избиении солдата Нацгвардии

В МВД сообщили о поимке причастных к избиению бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии, передает NUR.KZ. Их поместили в изолятор временного содержания.

В Telegram-канале МВД сообщили, что в течение суток в Астане по местам жительства были задержаны двое подозреваемых. Они являются бывшими сослуживцами потерпевшего, непосредственно наносившими телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания.

"В рамках расследования все причастные лица допрошены. Их действиям, включая лица, осуществлявшего видеосъемку, будет дана правовая оценка", - сообщили в МВД.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором избивают и оскорбляют молодого человека, одетого как военнослужащий. Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК.

После этого пресс-секретарь президента сообщил о том, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами.

Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.

Сегодня в МВД сделали заявление об избиении солдата Нацгвардии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 440 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими".