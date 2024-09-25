"Заплатил 10 млн тенге": задержан заказчик, подозреваемый в покушении на убийство в Алматинской области

В Сети появилась информация, что гражданин Индии заплатил 10 млн тенге женщине за убийство пенсионерки в Алматинской области. Информацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS. Авторы пишут, что заказчик преступления, гражданин Индии, является директором ТОО.

"Планировалось, что исполнитель отравит пенсионерку. Сотрудники полиции изъяли два пакета с порошкообразным веществом. Подозреваемый задержан", - говорится в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию области.

"Сообщаем, что в ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники УБОП ДП Алматинской области задержали и доставили в полицию 51-летнего подозреваемого.

По факту покушения на убийство в областной полиции возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Добавим, ранее в августе предприниматель из Астаны заявил, что близкий друг нанял киллера, чтобы убить его. Однако последнего, как и его заказчика, задержали полицейские.

Напомним, в марте этого года полиция Западно-Казахстанской области предотвратила заказное убийство, были задержаны два человека. Сообщалось, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, а уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. В преступлении подозревают супругу потерпевшего.

По информации ДП, подозреваемая не желала делить имущество и 12-летнего ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет, у них был совместный бизнес и несколько квартир.

Недавно уголовное дело передали в суд - его будут рассматривать в специализированном межрайонном уголовном суде. На скамье подсудимых - двое человек.