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"Задержали в бане": и.о. начальника СИЗО осудили в Атырау

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Передача взятки
Взятка. Иллюстративное фото: PeopleImages/Getty Images

В суде №2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении и.о. начальника учреждения ДУИС по обвинению в получении взятки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Атырауской области, дело рассматривалось по ч.2 ст.366 УК (Получение взятки).

"Судом установлено, что и.о. начальника учреждения департамента уголовно-исполнительной системы из корыстных побуждений с целью незаконного материального обогащения получил взятку в 1 млн тенге за перевод брата взяткодателя в категорию осужденного для выполнения хозяйственных работ и оставлении его в следственном изоляторе", - рассказали в суде.

Дело поступило в порядке ускоренного досудебного расследования, и в связи с тем, что подсудимый признал свою вину в полном объеме, не оспаривал относимость и допустимость доказательств, собранных по делу, и не настаивал на их исследовании в судебном заседании. Судебное разбирательство было проведено в сокращенном порядке.

Прокурор просил лишить подсудимого свободы на 3 года 6 месяцев. Подсудимый, полностью признав вину, просил смягчить наказание.

Смягчающими обстоятельствами признаны наличие на иждивении малолетних детей, признание вины, чистосердечное раскаяние. Отягчающих - не установлено.

Суд признал мужчину виновным в предъявленном обвинении, он приговорен к штрафу в 30 млн тенге (30-кратная сумма взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в государственных организациях. Также он лишен специального звания "подполковник юстиции".

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Сети появилась информация об уголовном деле в отношении и.о. начальника СИЗО в Атырау. Отмечалось, что он был задержан в бане при получении взятки в размере 500 тыс. тенге (первая половина уже была получена накануне) за оставление одного из осужденных в учреждении.

В ДКНБ региона пояснили, что проводится досудебное расследование по ч.1-1 ст.366 УК (Получение взятки сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165757-zaderzhali-v-bane-ispolnyavshego-obyazannosti-nachalnika-sizo-osudili-v-atyrau/

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