"Представился сотрудником органов": в Алматы установили личность напавшего на пожилого мужчину
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В Сети появилось видео с участием "сотрудника" правоохранительных органов, который якобы напал на пожилого человека с ограниченными возможностями. В ДП Алматы отреагировали на видео, передает NUR.KZ.
Момент конфликта сняли на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Egov.Press. В посте под ним отмечается, что неизвестный молодой человек представился сотрудником правоохранительных органов и якобы напал на пожилого инвалида.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по факту дорожно-транспортного происшествия Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.
"Личность мужчины на видео установлена. Отношение к правоохранительным органам он не имеет. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы писали о случае в Туркестанской области, где казахстанка представлялась сотрудницей КНБ и ее задержали при получении 6 млн тенге.
В Актобе злоумышленник представлялся полицейским и таким образом ограбил двух местных жителей. Обвиняемого осудили к пяти годам лишения свободы.
Также в Актобе были задержаны двое молодых людей, которых подозревают в совершении грабежей под видом оперуполномоченных по противодействию наркопреступности. Один потерпевший остался без беспроводных наушников стоимостью 140 тыс. тенге, а другой - без мобильника.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165706-predstavilsya-sotrudnikom-organov-v-almaty-ustanovili-lichnost-napavshego-na-pozhilogo-muzhchinu/
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