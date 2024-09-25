"Представился сотрудником органов": в Алматы установили личность напавшего на пожилого мужчину

В Сети появилось видео с участием "сотрудника" правоохранительных органов, который якобы напал на пожилого человека с ограниченными возможностями. В ДП Алматы отреагировали на видео, передает NUR.KZ.

Момент конфликта сняли на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Egov.Press. В посте под ним отмечается, что неизвестный молодой человек представился сотрудником правоохранительных органов и якобы напал на пожилого инвалида.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по факту дорожно-транспортного происшествия Управлением полиции Бостандыкского района проводится расследование.

"Личность мужчины на видео установлена. Отношение к правоохранительным органам он не имеет. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали о случае в Туркестанской области, где казахстанка представлялась сотрудницей КНБ и ее задержали при получении 6 млн тенге.

В Актобе злоумышленник представлялся полицейским и таким образом ограбил двух местных жителей. Обвиняемого осудили к пяти годам лишения свободы.

Также в Актобе были задержаны двое молодых людей, которых подозревают в совершении грабежей под видом оперуполномоченных по противодействию наркопреступности. Один потерпевший остался без беспроводных наушников стоимостью 140 тыс. тенге, а другой - без мобильника.

А в ЗКО задержали мужчину, который, по версии следствия, представился полицейским и обманул горожанина на 100 тыс. тенге. В ходе обыска у задержанного стражи порядка обнаружили форменное обмундирование сотрудника правоохранительных органов.