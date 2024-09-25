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В Кыргызстане сообщили о задержании подозреваемых в торговле детьми

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Фото: instagram/gknb.official

В Кыргызстане задержаны члены преступной организации, которые подозреваются в торговле детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны.

"ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 166 "Торговля людьми" УК КР пресечена деятельность устойчивой транснациональный преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан КР, специализирующейся на незаконном усыновлении и вывозе несовершеннолетних детей за пределы КР с целью последующей их продажи", - говорится в сообщении кыргызского ведомства, опубликованном в Instagram-аккаунте.

По данным Комитета, в период с 2022 года по настоящее время указанная преступная организация путем различных манипуляций, подкупа и нарушений законодательства Кыргызстана получала права на полное опекунство над детьми граждан страны из социально уязвимых семей.

"По результатам проведенных специальных следственно-оперативных действий и обысковых мероприятий, 20 сентября причастные лица задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ. В настоящее время со стороны ГКНБ Кыргызской Республики продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других членов преступной организации и лиц, пострадавших от ее незаконной деятельности, а также лиц, оказывающих им содействие в преступной деятельности", - добавили в Комитете.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выявили случаи торговли людьми и их органами.

Так, в прошлом году было зарегистрировано 124 уголовных правонарушения в этом направлении. Жертвами торговли людей стали 27 человек, среди них несовершеннолетних - 22. От вовлечения взрослых в занятие проституцией пострадали 10 человек, среди которых 5 детей, не достигших 18 лет. Также зарегистрированы 4 случая по торговле внутренних органов.

Названы также страны, куда вывозят жертв торговли людьми из Казахстана. Среди перечисленных - Королевство Бахрейн, Южная Корея.

В мае этого года сообщалось, что 49 фактов торговли людьми, девять из которых в отношении несовершеннолетних, выявили казахстанские полицейские.

Недавно в Шымкенте при продаже двух человек задержан подозреваемый в торговле людьми. Его поместили под стражу.

Добавим, что в июле этого года Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, в том числе закон "О противодействии торговле людьми".

Закон обеспечивает защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми. Он был принят впервые и комплексно определяет организационно-правовые основы противодействия торговле людьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165613-inostrancev-i-grazhdan-kyrgyzstana-zapodozrili-v-torgovle-detmi/

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