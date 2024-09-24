В МВД сделали заявление об избиении солдата Нацгвардии

В МВД РК сделали заявление касательно видеоролика, на кадрах которого происходит избиение солдата Нацгврадии - участники видео установлены, передает NUR.KZ.

"Событие, зафиксированное на видео в соцсетях, об избиении солдата Национальной гвардии МВД РК в тамбуре поезда, установлено. Оно произошло осенью 2023 года, когда военнослужащие срочной службы, уволенные в запас после завершения срока службы, возвращались домой",- сообщили в ведомстве.

По данному факту 23 сентября 2024 года возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 440 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", отметили в министерстве.

"Все причастные, а именно свидетель, потерпевший и подозреваемые, установлены. Принят комплекс мер, направленный на задержание подозреваемых", заявили в МВД .

В полиции также добавили, что ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел Ержана Саденова.

Напомним, в Сети распространилось видео, на котором избивают и оскорбляют молодого человека, одетого как военнослужащий. Инцидент прокомментировали в пресс-службе РгК "Батыс" Нацгвардии РК.

"23 сентября 2024 года Военной полицией РгК "Батыс" начато досудебное расследование по ст.440 ч.1 УК РК "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - заявили в пресс-службе.

Сегодня вечером пресс-секретарь президента сообщил о том, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами.

Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.