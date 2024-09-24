Осужденный бизнесмен Тлеубаев попытался обжаловать приговор по делу о мошенничестве

Решение по апелляции акционера банка Нурлана Тлеубаева вынесли в суде Астаны - приговор оставили без изменений, подробности сообщили в Telegram-канале горсуда, передает NUR.KZ.

В суде напомнили, что 19 июля 2024 года межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Т., обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в 2015 году бизнесмен, являясь фактическим собственником (крупным акционером) банка "D" и руководителем группы компаний "А.", в состав которой входят 140 юридических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия похитил государственные денежные средства АО "Н." в сумме свыше 4 млрд. тенге путем перечисления из банка на свои подконтрольные компании в качестве займа (рефинансирование кредиторских обязательств (задолженности) по формально заключенным (фиктивным) и фактически не исполнимым договорам купли-продажи зерна).

Отмечается, что данные денежные средства банка поступили от АО "Н." по программе "Агробизнес-2020" для финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса на условиях возвратности, целевого использования и платности.

А залоговым имуществом выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тыс. тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 млрд. тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 га, из которых 14 767 га заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей СКО.

В 2016 году осуществление выплат по займу было прекращено и все права (требования) по земельным участкам в полном объеме переданы в АО "Н.".

"В связи с этим, действиями подсудимого Т. нарушено право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) действующих участников (пайщиков) ТОО, в результате чего участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками", - говорится в сообщении суда.

Приговором суда Т. был признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК, и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет.

Кроме того, на основании ст.58 ч.6 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по данному приговору, более строгим наказанием, назначенного Алмалинским районным судом Алматы от 26.06.2023 года окончательно подсудимому Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности.

В апелляционных жалобах осужденный и его адвокат просили оправдать, потерпевший и заинтересованное лицо - изменить приговор.

"Поскольку вина осужденного доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - пояснили в суде.

Напомним, что в 2023 году Тлеубаеву вынесли приговор по делу о хищениях. По тому же делу был осужден и Жомарт Ертаев.

В феврале 2021 года в АФМ сообщили о задержании бывших топ-менеджеров Delta Bank. Их заподозрили в хищении денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы на сумму более 33 млрд тенге и 79 млн долларов США.

Позже АФМ сообщил, что по делу проходит и Нурлан Тлеубаев, входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes. По данным агентства, он выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В октябре прошлого года стало известно об аресте имущества осужденного.