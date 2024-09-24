Глава госкомпании в Астане осужден за взятку в 170 млн тенге

Глава ТОО со 100% участием государства в Астане осужден по факту получения взятки. Ущерб составил свыше 170 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении казахстанца за получение через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 4, ст.366 УК). Другой гражданин предстал перед судом по этому же делу за посредничество во взяточничестве (ч. 1, ст.368 УК).

"К., являясь генеральным директором ТОО "Е" (со 100% участием государства), то есть лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, перечислил аванс и корректировал сметную стоимость по объекту строительства многоквартирного жилого комплекса, через посредника получил для себя от фактического владельца ТОО "K" в качестве взятки денежные средства, в особо крупном размере, в общей сумме 140 000 000 тенге и 68 000 долларов США (эквивалентно 30 388 520 тенге)", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

Другой подсудимый, являясь посредником во взяточничестве, способствовал К. и фактическому владельцу ТОО "K" в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в виде денег.

Отмечается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями экспертиз, а также другими материалами уголовного дела.

"Приговором суда К. признан виновным по ч.4, ст.366 УК и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Д. признан виновным по ч.1, ст.368 УК и осужден к 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в сообщении столичного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Сегодня сообщалось, что суд в Астане вынес приговор руководителю отдела государственных доходов за получение взятки от директора ТОО. Отмечается, что казахстанец, будучи главой отдела управления по администрированию косвенных налогов департамента государственных доходов по Астане, через своего подчиненного получил взятку от директора ТОО в размере 3,6 млн тенге за возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость. Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Добавим, что санкция ч.4 ст.366 УК (получение взятки) предусматривает наказание в виде штрафа от 70-кратной до 80-кратной суммы взятки либо от 10 до 15 лет лишения свободы.

При этом по ч.1 ст.368 УК РК посредничество во взяточничестве наказывается штрафом в размере от 10-кратной до 20-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.