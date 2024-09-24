Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу отдела органов госдоходов осудили в Астане за взятку

Опубликовано:

Судья выносит приговор
Судья. Иллюстративное фото: NanoStockk / Getty Images

Суд в Астане вынес приговор руководителю отдела государственных доходов за получение взятки от директора ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении Т. по факту получения взятки, сообщается в Telegram-канале судов.

Согласно материалам дела, Т., будучи главой отдела управления по администрированию косвенных налогов департамента государственных доходов по Астане, через своего подчиненного получил взятку от директора ТОО в размере 3,6 млн тенге за возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость.

Подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить наказание в виде штрафа.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно части 2 статьи 366 УК РК, получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в виде денег за действия в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия, совершенной в значительном размере, наказываются:

  • штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки;
  • либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165463-glavu-otdela-gosdohodov-osudili-v-astane-za-vzyatku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie