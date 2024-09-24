Главу отдела органов госдоходов осудили в Астане за взятку
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Суд в Астане вынес приговор руководителю отдела государственных доходов за получение взятки от директора ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении Т. по факту получения взятки, сообщается в Telegram-канале судов.
Согласно материалам дела, Т., будучи главой отдела управления по администрированию косвенных налогов департамента государственных доходов по Астане, через своего подчиненного получил взятку от директора ТОО в размере 3,6 млн тенге за возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость.
Подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить наказание в виде штрафа.
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу.
Согласно части 2 статьи 366 УК РК, получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в виде денег за действия в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия, совершенной в значительном размере, наказываются:
- штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки;
- либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165463-glavu-otdela-gosdohodov-osudili-v-astane-za-vzyatku/