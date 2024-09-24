Главу отдела органов госдоходов осудили в Астане за взятку

Суд в Астане вынес приговор руководителю отдела государственных доходов за получение взятки от директора ТОО, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении Т. по факту получения взятки, сообщается в Telegram-канале судов.

Согласно материалам дела, Т., будучи главой отдела управления по администрированию косвенных налогов департамента государственных доходов по Астане, через своего подчиненного получил взятку от директора ТОО в размере 3,6 млн тенге за возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость.

Подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить наказание в виде штрафа.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

Согласно части 2 статьи 366 УК РК, получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, в виде денег за действия в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия, совершенной в значительном размере, наказываются:

штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки;

либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.