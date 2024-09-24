Работает ли Куандык Бишимбаев в колонии, рассказали в КУИС

Куандык Бишимбаев, осужденный на 24 года и отбывающий наказание в учреждении УИС максимальной безопасности, пока не трудоустроен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КУИС.

Как напомнили в пресс-службе профильного ведомства, Куандык Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности.

"В связи с отсутствием вакансий не трудоустроен. Распорядок дня осужденного соблюдается в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы и действующего уголовно-исполнительного законодательства", - сообщили в КУИС.

Здесь же отметили, что согласно статье 93 УИК иная информация из личных дел осужденных не подлежит разглашению.

Ранее мы писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.