"Перерезал горло женщине-водителю": астанчанку наказали за фейк в TikTok

Суд в Астане вынес приговор жительнице столицы за видео в TikTok, в котором та заявила об убийстве женщины-водителя. Информация оказалась фейковой, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении женщины.

"А. разместила в TikTok видео о том, что попутчик перерезал горло женщине-водителю в Астане, в свою очередь департамент полиции сообщает, что данный факт нигде не зарегистрирован, информация не соответствует действительности", - говорится в Telegram-канале судов.

Подсудимая вину признала частично. Как призналась женщина, она удалила видео на следующий день, правда, оно уже распространилось по Сети. По ее словам, целью размещения ролика было предупредить таксистов избегать случайных попутчиков и предотвратить возможные преступления в будущем.

Гражданку А. признали виновной и оштрафовали на 20 МРП - 73 840 тенге.

Согласно части 3 статьи 456-2 КоАП, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций влекут штраф:

на физических лиц в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге);

на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - 30 МРП (110 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства - 50 МРП (184,6 тыс. тенге);

на субъектов крупного предпринимательства - 100 МРП (369,2 тыс. тенге).