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Павлодарец приехал в Кокшетау, чтобы заработать, но сразу был задержан у ночного клуба

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Люди танцуют в клубе
Ночной клуб. Иллюстративное фото: Flashpop / Getty Images

В Кокшетау возле ночного клуба задержали подозреваемого в распространении запрещенных веществ. Мужчину водворили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувшие выходные сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в Кокшетау пресекли факт распространения психотропных веществ посетителям одного из местных развлекательных заведений.

"Во время задержания оперативники изъяли 10 полиэтиленовых свертков, в которых находился мефедрон весом более 7 гр.", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Вес изъятого наркотика является особо крупным размером.

"Фигурант прибыл в Кокшетау из Павлодара с целью распространения закладок, однако решил заработать деньги и реализовать товар по принципу "из рук в руки". Местом незаконной торговли павлодарец избрал ночное заведение и попытался предложить запрещенные вещества посетителям, за что сразу же был задержан сотрудниками полиции", - пояснили в ведомстве.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование. На период следствия подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Отметим, что по ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 

Ранее спецназ нагрянул в ночной клуб в Караганде. Там задержали 30-летнего работника, который подозревается в том, что длительное время сбывал наркотики в развлекательном заведении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165370-pavlodarec-priehal-v-kokshetau-chtoby-zarabotat-no-srazu-byl-zaderzhan-u-nochnogo-kluba/

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