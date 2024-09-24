Около 13 млн тенге заплатили нарушители в Алматинской области

В Алматинской области прошли мероприятия в рамках программы "Таза Қазақстан", в которых приняли участие 699 тыс. человек и 8,8 тыс. предприятий, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, всего было собрано 23,7 тыс. тонн мусора и очищено более 8 тысяч гектаров земли. Благодаря усилиям участников было высажено 68 тысяч саженцев.

Программа также включала в себя меры борьбы с нарушителями. Всего было составлено 9,2 тыс. административных протоколов на сумму 32 млн тенге за загрязнение и нарушение правил благоустройства. Взыскано 12,8 млн тенге.

Ранее сообщалось, что жители Акмолинской области также провели экологические акции и субботники в рамках программы "Таза Қазақстан". С момента старта акции в регионе уборкой были охвачены более 550 населенных пунктов, откуда вывезены 85 тыс. тонн мусора.

Жители Карагандинской области также провели экологическую акцию. 10 сентября молодежь Сарани очистила от мусора берег водохранилища у дамбы. В экоакции "Молодежь за чистый Казахстан!" приняли участие 100 горожан.