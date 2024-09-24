Силовики провели обыск в крестьянском хозяйстве в Алматинской области (видео)

В Алматинской области задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в организации наркоплантации на территории крестьянского хозяйства в Балхашском районе, передает NUR.KZ со ссылкой главу областного ДП Бауржана Аленова.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Бауржана Аленова в Instagram, 21 сентября при проведении ОПМ "Қарасора-2024" наркополицейские области совместно с сотрудниками ЮРВСУ МВД РК задержали подозреваемого.

В ходе обыска дома и прилегающей территории обнаружены два гладкоствольных ружья, 58 патронов к ним и высушенная марихуана. Выкорчевано 194 куста наркосодержащих растений.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются каннабисом общим весом 3 тонны 540 кг.

По факту незаконного культивирования наркосодержащих растений возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.

Напомним, в начале августа в КНБ РК сообщили о ликвидации деятельности 3 крупных нарколабораторий. Были взяты под стражу 8 граждан Казахстана, изъято наркотиков стоимостью более 2 млрд тенге.

А ДКНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропных веществ.

До этого в Алматы была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.