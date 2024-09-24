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"Требовали открыть все двери": стали известны подробности о бунте заключенных на юге Казахстана

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Заключенные стоят за воротами колонии
Осужденные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В колонии, расположенной в Туркестанской области, где в минувшие выходные бунтовали заключенные, заменили десятки камер и начали ремонт сгоревших помещений, передает сайт телеканала КТК.

Отмечается, что пострадавшие в результате бунта – сотрудник тюрьмы и два нацгвардейца – уже идет на поправку.

Беспорядки заключенные трех из девяти отрядов устроили в ночь с пятницы на субботу. Они подожгли матрасы в камерах и одежду. Каким-то образом добрались до трансформатора и вывели его из строя. Электричества не было до самого утра. Ситуация разрешилась, когда в тюрьму прибыл спецназ.

Во время бунта пострадали двое военнослужащих Национальной гвардии и сотрудник уголовно-исполнительной системы.

По официальной версии, осужденные были не согласны с режимом в колонии. Теперь зачинщикам и участникам прибавят сроки за мятеж и порчу имущества.

"Они требовали открыть все двери. Применили силу к сотрудникам Национальной гвардии и КУИС. Были бросание камней, попытки самоубийства. Из 753 видеокамер, размещенных внутри тюрьмы, 88 были повреждены. 70 процентов поврежденных камер сегодня перезапущены. На данный момент исправительное учреждение работает в штатном режиме", – сообщил журналистам и. о. начальника департамента УИС по г. Шымкенту и Туркестанской области Ермек Джалгасбаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165035-trebovali-otkryt-vse-dveri-stali-izvestnyy-podrobnosti-o-bunte-zaklyuchennyh-na-yuge-kazahstana/

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