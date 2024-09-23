"Имел возможность выплачивать, но уклонялся": казахстанец накопил долг на миллионы тенге

Житель Жезказгана накопил долг по алиментам на сумму 2,3 млн тенге, хотя, по мнению суда, имел реальную возможность выплачивать эти деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, подсудимого привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего ребенка в период с 10 января по 2 апреля 2024 года.

"В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина имел реальную возможность выплачивать алименты, однако длительное время уклонялся от выполнения своих обязанностей. Это нарушение ст.139 УК РК", - отметили в суде.

Процесс был основан на процессуальном соглашении о признании вины, заключенном между прокурором Жезказгана и обвиняемым.

Подсудимый полностью признал свою вину и не настаивал на исследовании дополнительных доказательств.

Он согласился с наказанием в виде ограничения свободы сроком на один год и с установлением пробационного контроля.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.