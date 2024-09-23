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Иностранец не выехал из Казахстана и оказался в суде в Экибастузе

Опубликовано:

Грустный мужчина
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

В Экибастузе гражданина Узбекистана привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский областной суд.

Как сообщает официальный Telegram-канал суда, дело об административном правонарушении в отношении гражданина Узбекистана за нарушение законодательства Казахстана в области миграции населения (ч.4 ст.517 КоАП) рассмотрели в Экибастузском городском суде.

Выяснилось, что мужчина прибыл на территорию нашей страны 29 июля 2024 года и временно зарегистрировался у физического лица в Экибастузе сроком до 4 августа 2024 года.

"Однако, нарушая правила въезда и пребывания иммигрантов, он уклонился от выезда в указанный срок и находился в стране без соответствующего разрешения более 10 суток после истечения установленного законодательством срока пребывания", - установил суд.

Постановлением суда иностранец подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 25 МРП (92 300 тенге).

"Суд, налагая административное взыскание, исходил из обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, обстоятельств, смягчающих ответственность лица, в отношении которого возбуждено дело", - отметили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.4 ст.517 КоАП РК нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге) либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164584-inostranec-ne-vyehal-iz-kazahstana-i-okazalsya-sude-v-ekibastuze/

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