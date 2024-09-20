Водителя, который не уступил дорогу, нашли и наказали в Павлодаре

В Павлодаре не уступившего дорогу на пешеходном переходе водителя Toyota Camry привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Быть разумными и осмотрительными на городских дорогах призвали жителей павлодарские полицейские.

"В Павлодаре на улице Естая водитель не уступил дорогу людям, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Инспектором батальона патрульной полиции водитель Toyota Camry был установлен", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В отношении него за невыполнение требований ПДД возбудили административное производство. Мужчина получил штраф.

Отмечается, что с начала 2024 года павлодарские полицейские наказали 2308 водителей, не уступивших дорогу пешеходам.

Добавим, что по ст.600 КоАП РК невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее жителя Павлодара привлекли к административной ответственности за то, что он поленился дойти до "зебры" и перешел дорогу в неположенном месте. Теперь ему предстоит выплатить штраф.