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47 эпизодов: жителей Астаны и Акмолинской области обманули на 90 млн тенге

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: LukaTDB/Getty Images

Задержан мужчина, разыскиваемый за совершение мошенничества в особо крупном размере - ему грозит 10 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

В среду, 18 сентября 2024 года, при координации прокуратуры Акмолинской области сотрудниками отдела полиции Целиноградского района задержан находившийся в розыске гражданин А.

Его подозревают в совершении 47 эпизодов мошенничеств.

По информации надзорного ведомства, с января текущего года он путем обмана и злоупотребления доверием жителей Астаны и села Акмол завладел их денежными средствами в размере 90 млн. тенге.

В настоящий момент подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Ему наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества, добавили в прокуратуре.

Отметим, согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2164038-47-epizodov-zhiteley-astany-i-akmolinskoy-oblasti-obmanuli-na-90-mln-tenge/

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