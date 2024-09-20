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Нуждавшиеся в деньгах акмолинки хотели обналичить пенсионные, но потеряли еще больше

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Девушка закрыла лицо руками
Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницы Акмолинской области, которые нуждались в деньгах, решили обналичить свои пенсионные сбережения, но лишь потеряли деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, к сотрудникам отдела криминальной полиции ОП Целиноградского района за помощью обратились четверо пострадавших.

Первое заявление поступило в апреле 2024 года. По словам женщины, неизвестная под предлогом обналичивания пенсионных сбережений обманным путем завладела ее деньгами на сумму 79 200 тенге.

Далее аналогичные заявления поступили в начале мая от трех других женщин. Сумма ущерба составила 29 тыс., 85 тыс. и 228 тыс. тенге.

"С их слов, ситуация была как под копирку, они нуждались в финансах и каким-то образом через кого-то услышали про человека, занимающегося обналичиванием пенсионных накоплений. Найдя контакты женщины, договорились, что она поможет с обналичиванием.

Позже злоумышленница, войдя в доверие, звонила, придумывала мифические проблемы, которые у нее якобы возникали, и просила отправить ей денежные средства. Затем резко пропадала", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По факту мошенничества стражи порядка начали досудебное производство. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить 20-летнюю девушку, причастность которой к правонарушению в данное время проверяется.

Ранее в Актюбинской области задержали подозреваемую в обмане восьми местных жителей, которые хотели снять деньги с ЕНПФ. За эту "услугу" потерпевшие отдали от 250 до 350 тыс. тенге.

А в Акмолинской области семейная пара решила перечислить 2,8 млн тенге пенсионных отчислений в стоматологическую клинику, чтобы таким образом забрать деньги, но их супруги так и не дождались. Полицейские расследуют дело о мошенничестве под предлогом снятия пенсионных накоплений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163994-nuzhdavshiesya-v-dengah-akmolinki-hoteli-obnalichit-pensionnye-no-poteryali-eshche-bolshe/

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