Просьба позвонить девушке обернулась уголовным делом в Карагандинской области

Сотрудники отдела полиции Шахтинска в Карагандинской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Сумма ущерба составила 144 тысячи тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подозреваемый на улице подошел к случайному прохожему с просьбой дать ему телефон для звонка девушке. Получив в руки гаджет, мужчина скрылся.

Сумма ущерба оценена 42-летним потерпевшим в 144 тысячи тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что телефон он сдал в ломбард. Вещественное доказательство изъято", - рассказали в МВД.

Также полицейскими была установлена причастность мужчины к краже холодильника у своей знакомой. Сумма ущерба составила 160 тысяч тенге.

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. Ведется следствие.

Добавим, что согласно ч.1 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Карагандинской области 19-летний молодой человек был задержан по подозрению в попытке ограбления продуктового магазина. По данным стражей порядка, парень на глазах у продавца вынес ящик пива, находившийся у входной двери.