Просьба позвонить девушке обернулась уголовным делом в Карагандинской области
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Сотрудники отдела полиции Шахтинска в Карагандинской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Сумма ущерба составила 144 тысячи тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подозреваемый на улице подошел к случайному прохожему с просьбой дать ему телефон для звонка девушке. Получив в руки гаджет, мужчина скрылся.
Сумма ущерба оценена 42-летним потерпевшим в 144 тысячи тенге.
"Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что телефон он сдал в ломбард. Вещественное доказательство изъято", - рассказали в МВД.
Также полицейскими была установлена причастность мужчины к краже холодильника у своей знакомой. Сумма ущерба составила 160 тысяч тенге.
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. Ведется следствие.
Добавим, что согласно ч.1 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее в Карагандинской области 19-летний молодой человек был задержан по подозрению в попытке ограбления продуктового магазина. По данным стражей порядка, парень на глазах у продавца вынес ящик пива, находившийся у входной двери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163927-prosba-pozvonit-devushke-obernulas-ugolovnym-delom-v-karagandinskoy-oblasti/