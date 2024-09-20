Астанчанин хотел помочь другу и потерял полмиллиона тенге

Житель Астаны пригласил друга, который испытывал проблемы с жильем и деньгами, пожить у себя в квартире. В итоге лишился накопленных денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции в Instagram, с заявлением в правоохранительные органы обратился 25-летний астанчанин, который сообщил, что у него пропали денежные средства.

По словам заявителя, деньги были похищены из дома во время его отсутствия.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Байконыр установили 23-летнего местного жителя, который сознался в содеянном.

Полицейские выяснили, что молодой человек пригласил приятеля на несколько недель пожить у него в квартире, поскольку у второго были проблемы с деньгами и жильем. Преступник, воспользовавшись моментом, путем свободного доступа со шкафа тайно похитил денежные средства. Обнаружив пропажу накопленных денег в размере пол миллиона тенге, хозяин квартиры обратился в полицию", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что материальный ущерб был полностью возмещен, но в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по факту кражи.

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