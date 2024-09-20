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Астанчанин хотел помочь другу и потерял полмиллиона тенге

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Полицейский надевает наручники
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Астаны пригласил друга, который испытывал проблемы с жильем и деньгами, пожить у себя в квартире. В итоге лишился накопленных денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции в Instagram, с заявлением в правоохранительные органы обратился 25-летний астанчанин, который сообщил, что у него пропали денежные средства.

По словам заявителя, деньги были похищены из дома во время его отсутствия.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Байконыр установили 23-летнего местного жителя, который сознался в содеянном.

Полицейские выяснили, что молодой человек пригласил приятеля на несколько недель пожить у него в квартире, поскольку у второго были проблемы с деньгами и жильем. Преступник, воспользовавшись моментом, путем свободного доступа со шкафа тайно похитил денежные средства. Обнаружив пропажу накопленных денег в размере пол миллиона тенге, хозяин квартиры обратился в полицию", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что материальный ущерб был полностью возмещен, но в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее мы писали, что актюбинец хотел помочь другу и остался без машины.

В Экибастузе студент согласился помочь другу и получил срок в Экибастузе.

В конце прошлого года мы писали о случае, когда 34-летний житель Семея просил своих знакомых помочь ему материально для якобы восстановления в спортивную организацию, где он раннее показывал отличные результаты. После он обещал вернуть деньги.

Знакомые доверились мужчине и взяли на свое имя кредиты, однако как заявили полицейские, подозреваемый "спустил" деньги друзей на ставках. В полицию обратились 19 человек. Сумма ущерба составила 39 млн тенге.

В апреле житель области Жетісу доверился жене близкого друга и оказался в долгах.

Ранее жительница Талдыкоргана узнала об оформленном на нее онлайн-кредите. В мошенничестве на крупную сумму заподозрили ее подругу. По данным полиции, потерпевшая оформляла кредит через мобильный телефон подруги, а та воспользовалась сохраненными реквизитами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163789-astanchanin-hotel-pomoch-drugu-i-poteryal-polmilliona-tenge/

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