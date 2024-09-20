Чиновник избежал уголовного наказания из-за срока давности дела в области Ұлытау

В Жезказгане госслужащий предстал перед судом за халатность и причинение ущерба государству. Однако обвиняемого отпустили в связи с истечением срока давности дела, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщает пресс-служба судов области Ұлытау в Telegram-канале, мужчина, являясь лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, допустил нарушения при продаже здания клуба в Сатпаеве.

Уголовное дело в отношении чиновника было рассмотрено в суде Жезказгана. Он предстал перед судом по ч.2 ст. 371 УК РК - за халатность и ненадлежащее выполнение своих обязанностей и небрежности, в результате чего государству был причинен значительный ущерб.

"При заключении договора купли-продажи с ТОО 28 июня 2017 года, он не указал основные условия договора и не обеспечил контроль за объектом. В результате здание было продано гражданину "Ч." в 2019 году.

Позже, 12 ноября 2020 года, постановлением акима Карагандинской области клуб был изъят для государственных нужд, и "Ч." было выплачено 184 млн тенге в качестве компенсации, что нанесло государству ущерб на эту сумму", - говорится в сообщении суда.

Прокурор в ходе рассмотрения дела признал обвиняемого виновным, но попросил освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Сам обвиняемый не признал свою вину и попросил оправдать его.

"В ходе судебного разбирательства вина "Б." была доказана совокупностью представленных и исследованных доказательств. Однако в соответствии со ст. 71 УК РК, в связи с истечением сроков давности, обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности", - добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.371 УК РК халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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