Преступную схему раскрыли в Алматинской области: задержаны два человека (видео)

Во время проведения ОМП "Участок" сотрудники правоохранительных органов задержали группу из двух человек, подозреваемых в краже скота в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Сотрудниками криминальной полиции проведены мероприятия по задержанию двух подозреваемых, орудовавших на территории Жамбылского района. Сейчас установлена их причастность к трем кражам скота", - рассказали в областном управлении криминальной полиции.

По версии следствия, подозреваемые действовали по одной схеме, выбирая места, где домашние животные паслись без присмотра. После этого, зарезав скотину на месте, вывозили туши в багажнике автомобиля.

"Подозреваемые водворены в ИВС. Проводятся все необходимые следственные действия с проверкой их причастности к другим аналогичным преступлениям", - сообщили в полиции.

Наказание за скотокрадство в Казахстане

Согласно ст.188-1 УК РК:

1. Скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Скотокрадство, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

3. Скотокрадство, совершенное:

1) неоднократно;

2) с проникновением во двор жилого помещения, предприятия, организации, учреждения, скотного двора, загона или иного хранилища, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Скотокрадство, совершенное:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.