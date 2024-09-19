Электронный браслет надели на подозреваемую в даче взятки в Алматинской области

Система правосудия Алматинской области активно применяет современные технологии для контроля за подозреваемыми. Одним из наиболее эффективных инструментов стала практика использования электронных браслетов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

В качестве примера в официальном Telegram-канале судов Алматинской области привели дело, которое было рассмотрено в Илийском районном суде.

"Рассмотрен материал по санкционированию меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой в даче взятки (ч.1 ст.367 УК), поступивший по ходатайству органа досудебного расследования.

Постановлением суда санкционирован домашний арест с применением электронных средств контроля (электронный браслет) и возложением обязанностей носить при себе это средство", - рассказали в суде.

Здесь добавили, что постановление уже вступило в законную силу.

"В условиях современной уголовной практики такая инновация становится важным шагом к более безопасному и справедливому правосудию и позволяет не только обеспечить безопасность общества, но и условия для надлежащего расследования дел", - резюмировали в суде.

Отметим, что согласно ч.1 ст.367 УК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Весной этого года сообщалось, что в Алматинской области впервые применили электронный браслет для контроля за подозреваемым в получении взятки.