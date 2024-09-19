МВД: 23 молодежных группировки задержали в Казахстане

Более 20 молодежных группировок, подозреваемых в вымогательстве, задержаны казахстанскими полицейскими в разных регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, Министерство внутренних дел уделяет особое внимание выявлению и предупреждению вымогательства среди молодежи.

В текущем году сотрудниками полиции выявлено и зарегистрировано свыше 400 фактов, из которых 39 совершены в школах и колледжах.

Проведено около 60 тысяч профилактических мероприятий в учебных заведениях, где обсуждались подростковые проблемы, связанные с шантажом, буллингом и насилием, которые могут иметь непоправимые последствия.

Также было проведено анонимное анкетирование в школах и колледжах, в ходе чего выявлено более 50 фактов возможных вымогательств среди учащихся. По всем случаям проводятся проверки.

Как отметили в МВД, своевременное реагирование и пресечение подобных фактов способствует предупреждению подростковой преступности.

Задержание. Фото: polisia.kz

С начала года пресечена деятельность 23 молодежных группировок, занимающихся вымогательством.

Так, в сентябре в Актобе сотрудниками УБОП с поличным задержан несовершеннолетний студент колледжа, который, применяя угрозы и насилие, требовал 50 тысяч тенге у 15-летнего подростка. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.

"В Жамбылской области подросток, шантажируя распространением личных данных, вымогал деньги у своих сверстников. Зарегистрировано 8 таких фактов, уголовное дело направлено в суд.

В Петропавловске сотрудниками УБОП задержаны участники молодежной группы, которые, применяя насилие и угрозы, заставляли потерпевших оформлять денежные займы, которые затем обналичивали. Подозреваемые арестованы", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что уголовная ответственность за этот вид преступления наступает с 14 лет.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Вымогательство, совершенное:

1) с применением насилия;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Вымогательство, совершенное:

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.