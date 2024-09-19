Курильщиков сняли на видео и наказали в Павлодаре

В Павлодаре около 7 тыс. правонарушений выявили с помощью камер видеонаблюдения. Некоторые из них на улицах города совершили курильщики, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, работа центров оперативного наблюдения направлена на обеспечение порядка и борьбу с правонарушениями, в том числе в общественных местах.

"Ежедневно благодаря цепким взглядам видеокамер фиксируются различные правонарушения, такие как распитие алкогольных напитков в общественных местах, нарушение ПДД, приставание в общественных местах, а также случаи мелкого хулиганства", - пояснили в МВД.

С начала года с использованием системы видеонаблюдения в Павлодарской области выявили 6872 административных правонарушения.

"К примеру, в Павлодаре на автовокзале мужчина, покурив сигарету, окурок выбросил в неустановленное место. Тем самым он нарушил общественный порядок. По данному факту гражданин привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 18 460 тенге", - рассказал начальник ЦОУ УП Павлодара Ренат Шамгунов.

В полиции сообщили, что сейчас в Павлодаре функционируют 117 камер видеонаблюдения.

"Если правонарушение или преступление происходит в зоне видимости камер, то находящийся поблизости патруль полиции оперативно задержит правонарушителя", - отметил спикер.

Ранее стало известно, что курение обошлось павлодарцу в 70 тыс. тенге. Мужчина выбросил окурок в неустановленное место, тем самым нарушил общественный порядок. По факту мелкого хулиганства его привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

Другой житель Павлодара закурил, пока ехал в лифте, и попал в объектив камеры видеонаблюдения. По заявлению жильцов дома ему выписали штраф на сумму более 55 тыс. тенге.