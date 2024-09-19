Находящегося в международном розыске казахстанца задержали в Москве

Предполагаемых мошенников задержали сотрудники полиции – задержания провели как в Казахстане, так и в России, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге.

По информации стражей порядка, в Караганде задержан 45-летний мужчина, который в июле 2018 года, находясь в Актобе, под предлогом приобретения недвижимого имущества в столице завладел деньгами в сумме 100 млн тенге.

В Алматы задержана 44-летняя женщина, которая в 2023 году под предлогом доставки товаров народного потребления, а именно овощей и фруктов, завладела деньгами граждан на сумму свыше 516 млн тенге.

Также в Астане задержана 60-летняя местная жительница, которая в сентябре прошлого года под предлогом приобретения жилья по льготному кредитованию завладела деньгами в сумме 30 млн тенге.

А еще в Москве задержан 30-летний казахстанец, который также обманным путем завладел деньгами на сумму десятки миллионов тенге.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.