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Смерть охранника после конфликта с посетителями: в полиции Атырау завели уголовное дело

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Охранник Хаким Иманиязов
Охранник Хаким Иманиязов во время конфликта. Кадр из видео: t.me/patriot_patriot

В Атырау по факту смерти охранника Центра государственной экспертизы заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области.

"Департамент полиции Атырауской области сообщает: по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении полиции.

Однако по какой именно статье заведено дело, в ведомстве уточнять не стали.

Напомним, в конце августа в Сети опубликовали информацию, что охранника госучреждения "Центр государственной экспертизы" в Атырау оскорбили посетители, назвавшие себя блогерами. Сообщается, что охраннику из-за ухудшения самочувствия вызвали скорую помощь, а через несколько недель он скончался.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области тогда NUR.KZ сообщили, что Управлением полиции города Атырау по публикации, опубликованной в социальной сети, проводится проверка. И каких-либо либо заявлений по данному факту в полицию не поступало.

В конце марта этого года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз намеренно переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать несчастного. Все это попало на камеры видеонаблюдения. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данным некоторых СМИ, в тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

В мае мы также писали о случае в Алматы, когда неизвестный мужчина набросился с кулаками на охранника в возрасте. Подозреваемого задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163099-smert-ohrannika-posle-konflikta-s-posetitelyami-v-policii-atyrau-zaveli-ugolovnoe-delo/

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