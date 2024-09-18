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Опекунов подозревают в физическом насилии над девочкой в Усть-Каменогорске

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Плачущая дома девочка
Плачущая девочка. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

В Усть-Каменогорске несовершеннолетний ребенок, находящийся под опекой, предположительно подвергался физическому насилию, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Уполномоченного по правам ребенка.

В ВКО по инициативе омбудсменов начато расследование по факту избиения несовершеннолетнего.

Сообщается, что в июне в адрес представителя Уполномоченного по правам человека по Восточно-Казахстанской области поступило сообщение от регионального специалиста ресурсного центра "Дом мамы" по факту побоев несовершеннолетней девочки с просьбой оказать содействие в защите ее прав. Позже данный факт был вынесен на обсуждение Комиссии по делам несовершеннолетних.

"В ходе заседания выяснилось, что девочка сбегала из дома несколько раз, а после возвращения были обнаружены следы физического насилия, а также кожных заболеваний. Физическое и психологическое состояние подростка оценили как неудовлетворительное

Комиссия по делам несовершеннолетних Усть-Каменогорска рекомендовала городским органам опеки и попечительства рассмотреть вопрос о лишении опекуна прав на опеку в связи с неисполнением обязанностей. Кроме того, руководству Центра рекомендовано подать заявление по факту нанесения побоев несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

Однако уполномоченные органы вернули ребенка обратно в ту семью, где он, возможно, подвергался насилию, не приняв мер по установлению обстоятельств факта нанесения побоев. В итоге Уполномоченным по правам ребенка по ВКО направлена рекомендация в адрес местной прокуратуры с просьбой возбудить уголовное дело по данному факту.

"Левобережным отделом полиции Управления полиции Усть-Каменогорска начато досудебное расследование по ч.1 статьи 109-1 УК РК с целью установления объективных фактов получения телесных повреждений несовершеннолетней. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Добавим, что согласно ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати пяти суток.

Напомним, зимой уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Facebook рассказала, что приемных детей несколько лет буквально держали в рабстве на ферме в Ұлытау.

По словам омбудсмена, в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12 и 8 лет.

Старших детей держали на ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом.

"Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях. Опекун все эти годы издевалась над детьми, била, истязала, поработила и 5 лет получала пособие на детей", - заявила Закиева.

Позже она заявила, что приемную мать задержали и взяли под стражу.

Также в начале июня стало известно, что в Шымкенте против приемного отца 6-х детей возбудили дело. Его подозревали в том, что он заставлял детей работать, не давал им мыться, связывал их, а также кормил детей мясом кошек и собак.

Сообщалось, что позже опекуна приговорили к принудительному лечению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163094-opekunov-podozrevayut-v-fizicheskom-nasilii-nad-devochkoy-v-ust-kamenogorske/

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