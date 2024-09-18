Жестокое избиение собаки в Шымкенте: суд вынес приговор

В Шымкенте мужчину, который с особой жестокостью избивал собаку, привлекут к ответственности. Суд сегодня вынес решение, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.

Сегодня в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в жестоком обращении с животными.

По данным суда, мужчина, находясь в центре временного содержания животных в Шымкенте, нанес собаке несколько ударов железной прутью.

В ходе заседания суда прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов, однако сам подсудимый и его защитник вину признали частично и просили назначить наказание в виде 30 часов общественных работ.

"Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов", - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в конце августа очевидцы из Шымкента сняли на видео момент, где некий мужчина с особой жестокостью избивает собаку.

Усиление ответственности за жестокое обращение с животными

В марте 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными", который основывается на следующих принципах:

отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и физические страдания; персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного; защита животных от жестокого обращения; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Между тем, в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния, согласно статье 407-1 КоАП РК, грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (18 460‬ тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920‬ тенге).

Если деяние было совершено повторно в течение года, то штраф для физических лиц составит 20 МРП (73 840 тенге), для должностных лиц - 40 МРП (147 680‬ тенге).

При этом статья 316 УК РК за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусматривает штраф в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400‬ тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

в отношении двух и более животных;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в присутствии малолетних;

публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 692 000‬ тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

При этом не являются жестоким обращением с животным: