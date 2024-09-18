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Эзотерика

Жестокое избиение собаки в Шымкенте: суд вынес приговор

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Мужчина избивает собаку
Избиение собаки. Кадр из видео: instagram.com/stopotlov_shymkent

В Шымкенте мужчину, который с особой жестокостью избивал собаку, привлекут к ответственности. Суд сегодня вынес решение, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.

Сегодня в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в жестоком обращении с животными.

По данным суда, мужчина, находясь в центре временного содержания животных в Шымкенте, нанес собаке несколько ударов железной прутью.  

В ходе заседания суда прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов, однако сам подсудимый и его защитник вину признали частично и просили назначить наказание в виде 30 часов общественных работ.

"Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов", - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в конце августа очевидцы из Шымкента сняли на видео момент, где некий мужчина с особой жестокостью избивает собаку.

Усиление ответственности за жестокое обращение с животными

В марте 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными", который основывается на следующих принципах:

  1. отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и физические страдания;
  2. персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного;
  3. защита животных от жестокого обращения;
  4. воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Между тем, в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния, согласно статье 407-1 КоАП РК, грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (18 460‬ тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920‬ тенге).

Если деяние было совершено повторно в течение года, то штраф для физических лиц составит 20 МРП (73 840 тенге), для должностных лиц - 40 МРП (147 680‬ тенге).

При этом статья 316 УК РК за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусматривает штраф в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400‬ тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • в отношении двух и более животных;
  • группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в присутствии малолетних;
  • публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 692 000‬ тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

При этом не являются жестоким обращением с животным:

  1. обращение с животным в случае нападения животного на человека и (или) животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности;
  2. дератизация;
  3. использование животных для кормления других животных, содержащихся в неволе и (или) полувольных условиях;
  4. осуществляемые в соответствии с требованиями охота, рыболовство или ведение рыбного хозяйства, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных, ветеринарные мероприятия, эвтаназия;
  5. убой животных при проведении религиозных обрядов последователями религиозных объединений, зарегистрированных в РК, если это предусматривается их вероучением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163090-zhestokoe-izbienie-sobaki-v-shymkente-sud-vynes-prigovor/

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