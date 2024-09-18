Жестокое избиение собаки в Шымкенте: суд вынес приговор
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В Шымкенте мужчину, который с особой жестокостью избивал собаку, привлекут к ответственности. Суд сегодня вынес решение, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.
Сегодня в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в жестоком обращении с животными.
По данным суда, мужчина, находясь в центре временного содержания животных в Шымкенте, нанес собаке несколько ударов железной прутью.
В ходе заседания суда прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов, однако сам подсудимый и его защитник вину признали частично и просили назначить наказание в виде 30 часов общественных работ.
"Судом мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 60 часов", - говорится в сообщении суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в конце августа очевидцы из Шымкента сняли на видео момент, где некий мужчина с особой жестокостью избивает собаку.
Усиление ответственности за жестокое обращение с животными
В марте 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными", который основывается на следующих принципах:
- отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и физические страдания;
- персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного;
- защита животных от жестокого обращения;
- воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.
Между тем, в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния, согласно статье 407-1 КоАП РК, грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).
Если деяние было совершено повторно в течение года, то штраф для физических лиц составит 20 МРП (73 840 тенге), для должностных лиц - 40 МРП (147 680 тенге).
При этом статья 316 УК РК за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусматривает штраф в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.
Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
- в отношении двух и более животных;
- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в присутствии малолетних;
- публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –
наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
При этом не являются жестоким обращением с животным:
- обращение с животным в случае нападения животного на человека и (или) животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности;
- дератизация;
- использование животных для кормления других животных, содержащихся в неволе и (или) полувольных условиях;
- осуществляемые в соответствии с требованиями охота, рыболовство или ведение рыбного хозяйства, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных, ветеринарные мероприятия, эвтаназия;
- убой животных при проведении религиозных обрядов последователями религиозных объединений, зарегистрированных в РК, если это предусматривается их вероучением.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163090-zhestokoe-izbienie-sobaki-v-shymkente-sud-vynes-prigovor/