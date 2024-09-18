Перекрывших проезд павлодарцев нашли и наказали

В Павлодарской области провели рейд для выявления водителей, паркующих свои автомобили в неположенных местах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские Павлодарской области регулярно проводят такие рейды, в ходе которых выявляют нарушения правил дорожного движения, в частности, нарушения правил парковки транспортных средств.

"Зачастую именно такими правилами пренебрегают недобросовестные водители. Оставленный в неположенном месте автомобиль может создать неудобства как другим участникам дорожного движения, так и пешеходам", - отметили в ДП Павлодарской области.

Так, в полицию поступил вызов о том, что возле банка на перекрестке улиц Естая и Сатпаева автомашина "ГАЗель" перекрыла проезд. Аналогичный факт зафиксировали и возле дома 149 по улице Бокейхана, где автомобиль Renault также мешал выезду других машин.

"Стражи порядка установили владельцев транспортных средств, а также составили в отношении них административный протокол и провели профилактическую беседу о недопущении впредь подобных нарушений. Теперь нарушителям предстоит выплатить штраф", - рассказали в пресс-службе ДП региона.

За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в 2024 году в Павлодарской области к ответственности привлечен 1821 местный житель.

Добавим, что по ст.597 КоАП РК нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Такое же наказание предусмотрено за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств.

Прочие нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств влекут штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).