Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу диспансера осудили в Шымкенте

Опубликовано:

Врачебно-физкультурный диспансер Шымкента
Врачебно-физкультурный диспансер Шымкента. Фото: 2gis.kz

В Шымкенте вынесли приговор руководителю КГУ "Врачебно-физкультурный диспансер" Ирине Долбиловой, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, межрайонным судом по уголовным делам Шымкента вынесен приговор в отношении руководителя КГУ "Врачебно-физкультурный диспансер Шымкента" Долбиловой и бухгалтера данной организаций Абдукаримовой.

"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 3,4 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность", - рассказали в ведомстве.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее прокуратурой Мангистауской области в ходе проверки законности расходования бюджетных средств в спортивном учреждении выявлен факт хищения 117 млн тенге. За это главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта лишился свободы на 7 лет.

Также были осуждены временно исполняющая обязанности руководителя и инспектор по кадрам филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области". Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера. Им назначено наказание в виде 4 и 3,5 лет лишения свободы соответственно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162745-glavu-dispansera-osudili-v-shymkente/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie