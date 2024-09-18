Главу диспансера осудили в Шымкенте
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В Шымкенте вынесли приговор руководителю КГУ "Врачебно-физкультурный диспансер" Ирине Долбиловой, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, межрайонным судом по уголовным делам Шымкента вынесен приговор в отношении руководителя КГУ "Врачебно-физкультурный диспансер Шымкента" Долбиловой и бухгалтера данной организаций Абдукаримовой.
"Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 3,4 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность", - рассказали в ведомстве.
Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее прокуратурой Мангистауской области в ходе проверки законности расходования бюджетных средств в спортивном учреждении выявлен факт хищения 117 млн тенге. За это главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта лишился свободы на 7 лет.
Также были осуждены временно исполняющая обязанности руководителя и инспектор по кадрам филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области". Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера. Им назначено наказание в виде 4 и 3,5 лет лишения свободы соответственно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162745-glavu-dispansera-osudili-v-shymkente/