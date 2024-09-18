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Родившимся с 1949 по 2010 год казахстанцам обещают выплаты в 70 тыс. тенге

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Женщина держит в руках телефон
Электронное удостоверение личности. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Очередной фейк о якобы положенных казахстанцам выплатах появился в Сети. На этот раз деньги обещают людям, родившимся с 1949 по 2010 год, передает Stopfake.kz.

В распространившейся в соцсетях рекламе указано, что казахстанцам положена выплата от социального фонда – якобы компенсацию в 70 тысяч тенге перечислят людям, родившимся с 1949 по 2010 год. Неизвестные предлагают пройти по ссылке, чтобы успеть подать заявку на выплату до 20 сентября.

Фактчекеры предупреждают, что реклама – фейк.

В Казахстане нет социального фонда. Назначением выплат и социальных пособий занимается Министерство труда и социальной защиты населения РК, напомнили фактчекеры.

На официальном портале Минтруда нет информации, что существует выплата в 70 тысяч тенге родившимся в определенный временной промежуток.

"Чтобы придать достоверности рекламе, злоумышленники используют в фальшивом видео фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На официальном портале главы государства о новой выплате нет никаких указов", – говорится в материале.

Отмечается, что информация о несуществующих компенсациях и выплатах появляется в Сети очень часто.

"Не стоит верить сомнительной рекламе и оставлять личные данные на неизвестных сайтах", – предупреждают казахстанцев специалисты.

Напомним, ранее в "КазМунайГаз" обратились к казахстанцам из-за мошенников, орудующих от лица компании - злоумышленники обещают гражданам выплаты по 208 тысяч тенге.

"КазМунайГаз" призывает казахстанцев быть осторожными в Сети и не поддаваться на уловки мошенников. Реклама выплат - очередной фейк", - заявили в нацкомпании.

Также на сайте Национального банка РК появилось предупреждение о мошеннической странице в социальной сети Instagram - "national_bank_kazakhstan". В центральном банке заявили, что, создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели: от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан.

И в национальной атомной компании "Казатомпром" опровергли слухи о том, что готовится к запуску платформа для заработка на инвестициях, которая позволяет казахстанцам приобретать акции для пассивного дохода.

Кроме того, ранее в МВД сообщали о самых распространенных видах интернет-мошенничества, с помощью которых обманывают казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162671-rodivshimsya-s-1949-po-2010-god-kazahstancam-obeshchayut-vyplaty-v-70-tys-tenge/

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