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Эзотерика

Жителя Уральска позвали помочь на даче и несколько раз ударили ножом

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Мужчина достает нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: sturti / Getty Images

В Уральске вынесли приговор мужчине, который позвал знакомого помочь на даче и ранил его ножом несколько раз, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Западно-Казахстанской области.

По информации пресс-службы областного суда ЗКО, жителя Уральска обвиняли в совершении уголовного правонарушения по статье 106 части 1 Уголовного кодекса РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сообщается, что гражданин Р. находился у себя на даче и пригласил по телефону знакомого К. для помощи по двору. После работы они начали распивать спиртные напитки, между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку.

"Р., схватив кухонный нож, с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, нанес несколько ударов гражданину К. После чего он почувствовал сильную боль и упал на пол. Далее Р. и К. в целях сгладить возникший конфликт, продолжили совместно распивать спиртные напитки", - рассказали в суде.

На следующий день К. обратился в городскую многопрофильную больницу для осмотра ран. Нанесенные повреждения квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью. При этом, подсудимый не признал свою вину. 

"Судом вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в  виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилась информация, что в Павлодаре произошла поножовщина среди школьников, в результате один ребенок ранил двух своих сверстников. В ДП Павлодарской области отметили, что возбуждено уголовное дело.

Мы писали, что в Астане между мужчинами произошел конфликт, после которого один из участников применил нож. Пострадавшему помогли представители Нацгвардии.

Также сообщалось, что в Қонаеве пассажира изрезали ножом в автобусе. Преступление прокомментировали в городской полиции, сообщив, что по факту возбуждено дело, а нападавший - задержан.

Добавим, что согласно ст.106 ч.1 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162502-zhitelya-uralska-pozvali-pomoch-na-dache-i-neskolko-raz-udarili-nozhom/

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