Ущерб в 900 млн тенге: глава столичного ТОО осужден за махинации с дизтопливом

В Астане вынесен приговор директору ТОО. Он предстал перед судом за мошенничество в особо крупном размере - речь идет о махинациях с ГСМ, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Осужден директор ТОО за совершение мошенничества в особо крупном размере (п.2,ч.2, ст. 190 УК РК), сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале.

По информации госоргана, подсудимый, являясь директором ТОО, в период с 30 января по 10 февраля 2023 года заключил с четырьмя ТОО договора на поставку ГСМ - дизтопливо по цене ниже рыночной.

Но в итоге дизтопливо не было предоставлено, а денежными средствами подсудимый, согласно данным суда, распорядился по своему усмотрению, перечислив на счета других компаний, не связанных с поставкой ГСМ.

Таким образом, путем обмана мужчина завладел деньгами потерпевших на общую сумму 990 150 000 тенге.

В ходе заседания суда прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы. Подсудимый, в свою очередь, вину не признал, но и не оспаривал, что заключил договора с потерпевшими. Однако указывал на отсутствие умысла на обман.

"Потерпевшие просили не лишать подсудимого свободы, ввиду заключения с подсудимым медиативных соглашений, согласно которым ущерб будет возмещен в срок до 15 декабря 2024 года. Приговором суда А. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права занимать материально-ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что несуществующие талоны на топливо реализовал семейчанин на сумму более 2 млн тенге. За мошеннические действия он получил в совокупности четыре года лишения свободы.

Также 13 пострадавших обратились в управление полиции с заявлением о том, что они попались на уловки неизвестного мужчины, продавшего им недействительные талоны на ГСМ. Ущерб составил около 30 млн тенге.

Ранее также сообщалось, что объявления о продаже топливных карт, которые якобы позволят не платить на АЗС, появились в Сети. Автомобилистам через Telegram предлагали купить топливные карты таких компаний, как Helios, Qazaq Oil и "Газпром", однако на официальных сайтах компаний о продаже подобного рода карт через посредников речи нет. Фактчекеры считали, что в Telegram продавали фейковые карты.

Добавим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.