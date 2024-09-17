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Не устраивала низкая зарплата: казахстанец отказывался работать и задолжал 3 млн тенге

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Мужчина отдыхает
Мужчина. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

Житель Жамбылской области накопил долг по алиментам более 3 млн тенге, а предложенная работа, по его словам, не устраивала его из-за низкой зарплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ч.1 ст.669 КоАП (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) рассмотрели в Жуалынском районном суде.

Суд установил, что в 2018 году Темиртауским городским судом Карагандинской области с гражданина взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей.

"ЧСИ возбуждено исполнительное производство, однако мужчина уклонялся от уплаты алиментов, на августа 2024 года его долг составил более 3 млн тенге", - отметили в суде.

Неисполнение обязательств и бездействие мужчины привели к необходимости рассмотрения дела в судебном порядке.

"Гражданин свою вину полностью признал и пояснил, что не выплачивал алименты из-за отсутствия постоянной работы, а предложенные ЧСИ места работы его не устраивали из-за низкой зарплаты", - рассказали в суде.

Постановлением суда казахстанец признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее стало известно, что павлодарец накопил долг более 3,4 млн тенге по алиментам на содержание своего 10-летнего ребенка. Мужчина вину признал и пояснил, что официально нигде не работает. За неисполнение решения суда его арестовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162313-ne-ustraivala-nizkaya-zarplata-kazahstanec-otkazyvalsya-rabotat-i-zadolzhal-3-mln-tenge/

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