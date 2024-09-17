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Главный бухгалтер обогатился на 117 млн тенге и лишился свободы в Мангистау

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Мужчина выполняет расчеты
Бухгалтер. Иллюстративное фото: busra İspir / Getty Images

Прокуратурой Мангистауской области в ходе проверки законности расходования бюджетных средств в спортивном учреждении выявлен факт хищения, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Установлено, что в период с 2018 по 2023 годы главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта незаконно присвоил себе бюджетные средства на сумму 117 млн тенге", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Мангистауской области.

По данному факту надзорный орган провел расследование, по итогам которого уголовное дело было направлено в суд по ч.2 ст.371 (Халатность) и ч.4 ст.189 (Хищение) УК РК.

Приговором суда руководитель учреждения признан виновным по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей и на основании Закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобожден от уголовного наказания, а главный бухгалтер осужден за хищение бюджетных средств к лишению свободы сроком на 7 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.2 ст.371 УК РК халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

А в соответствии ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162178-glavnyy-buhgalter-obogatilsya-na-117-mln-tenge-i-lishilsya-svobody-v-mangistau/

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