"Они под чем-то были": подробности гибели двух школьниц в Алматы рассказали очевидцы (видео)

Вчера в Алматы под окнами многоэтажки нашли тела двух школьниц. Очевидцы считают, что девочки были под воздействием неустановленных веществ, передает сайт телеканала КТК.

Сейчас полицейские пытаются восстановить картину событий трагического дня.

Как сообщает телеканал, двух девочек в школьной форме зафиксировали камеры наблюдения – около 10 часов утра подростки в приподнятом настроении забежали в один из подъездов. А дальше случилось непоправимое: школьницы одновременно упали с крыши девятиэтажки.

Жильцы жилого комплекса, в котором произошла трагедия, рассказывают, что выход на крышу дома был открыт.

"Лицом вниз одна лежала. Вторая – так. Я не знаю их. Говорят, с 25-й школы. Одна в колготочках черных была, в курточке. Вторая с рюкзаком была. Они, скорее всего, с чердака – на крышу. У нас все время открыто. Крышка очень тяжелая. Это нужно решетку туда сварить", – поделилась жительница ЖК Галина Васильева.

Очевидцы уверяют: девочки находились на крыше около получаса. Уже после трагедии жильцы обнаружили там неизвестные препараты.

"Снотворные какие-то лежат, ножи, обувь. Короче, там полный пакет. Они подготовились. То есть девочки. Причем, когда они падали, никто не кричал. Понимаете? Они под чем-то были. То есть они что-то употребили. Тупо глухой звук такой. Все. Даже никто не кричал", - делятся очевидцы.

Почему в это время школьницы были не на занятиях, пока неизвестно. Администрация гимназии, где учились девочки, от комментариев отказалась.

Управление образования уже ведет проверку в учебном заведении. В ведомстве создали специальную комиссию.

Помимо этого, стало известно, что после трагической гибели школьниц в Алматы проверят доступ на чердаки и крыши во всех жилых домах.

"Управлением развития коммунальной инфраструктуры города Алматы направлено письмо всем органам управления многоквартирных жилых домов (КСК, ОСИ, ПТ) о закрытии доступа на крыши и чердаки. Также управлением совместно с акиматами районов уже начаты обходы в МЖД по проверке доступа на крыши (чердаки). По итогам обхода будет составлен акт обследования с подписями ответственных лиц от управляющих компаний, акиматов районов и управления", – прокомментировали ситуацию в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

В полиции возбудили уголовное дело. В первую очередь правоохранители пытаются выяснить, был ли это суицид или все-таки несчастный случай.

Источник: КТК

Напомним, тела девочек были обнаружены вчера, 16 сентября. Комментируя произошедшее, полицейские опровергли информацию, что в Алматы одновременно суицид совершили несколько детей. Отмечалось, что обстоятельства гибели двух семиклассниц устанавливаются.

Позже с заявлением выступили в управлении образования южной столицы.

"Создана комиссия по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих государственных органов", – сообщили в ведомстве.