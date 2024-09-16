Осуждена врио руководителя филиала Центра медицины катастроф МЧС
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Осуждена временно исполняющая обязанности руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 10 сентября приговором Таразского городского суда №2 оглашен приговор в отношении врио руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области" Махашевой и инспектора по кадрам этого же филиала Калмуратовой.
Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера.
Им назначено наказание в виде 4 и 3,5 лет лишения свободы соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
На основании ч.1 ст.74 УК РК срок отбывания наказания отсрочен на 4 года в связи с наличием малолетних детей.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Приговор суда в законную силу не вступил", - добавили в Антикоре.
По информации официального сайта МЧС РК, Центр медицины катастроф эффективно решает серьезные и ответственные задачи, связанные с оказанием медицинской помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
Созданные во всех регионах страны и планомерно развивающиеся силы и средства Центра стали действующим авангардом службы постоянной готовности и неотъемлемой частью системы гражданской защиты.
Основной оперативной единицей ГУ "ЦМК" по реагированию на чрезвычайные ситуации определены отряды медицины катастроф и бригады экстренной медицинской помощи. Они оснащены мобильными госпиталями, рассчитанными на оперативное использование в полевых условиях в автономном режиме в течение 14 суток с пропускной мощностью 200 пострадавших в сутки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161827-osuzhdena-vrio-rukovoditelya-filiala-centra-mediciny-katastrof-mchs/