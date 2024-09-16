Осуждена врио руководителя филиала Центра медицины катастроф МЧС

Осуждена временно исполняющая обязанности руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, 10 сентября приговором Таразского городского суда №2 оглашен приговор в отношении врио руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области" Махашевой и инспектора по кадрам этого же филиала Калмуратовой.

Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера.

Им назначено наказание в виде 4 и 3,5 лет лишения свободы соответственно с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

На основании ч.1 ст.74 УК РК срок отбывания наказания отсрочен на 4 года в связи с наличием малолетних детей.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Приговор суда в законную силу не вступил", - добавили в Антикоре.

По информации официального сайта МЧС РК, Центр медицины катастроф эффективно решает серьезные и ответственные задачи, связанные с оказанием медицинской помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Созданные во всех регионах страны и планомерно развивающиеся силы и средства Центра стали действующим авангардом службы постоянной готовности и неотъемлемой частью системы гражданской защиты.

Основной оперативной единицей ГУ "ЦМК" по реагированию на чрезвычайные ситуации определены отряды медицины катастроф и бригады экстренной медицинской помощи. Они оснащены мобильными госпиталями, рассчитанными на оперативное использование в полевых условиях в автономном режиме в течение 14 суток с пропускной мощностью 200 пострадавших в сутки.