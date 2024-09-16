Охранник лишился свободы за избиение подростка резиновой палкой в Шымкенте

В Шымкенте сотрудника частной охранной службы лишили свободы за превышение полномочий и причинение подростку легкого вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении подсудимого рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Мужчину обвинили по ч.2 ст.252 УК (Превышение полномочий служащими частных охранных служб, совершенное с применением оружия или специальных средств или причинившее тяжкие последствия).

Подсудимый, работая охранником в ТОО, днем 28 июня 2024 года, примерно в 12.30, осуществлял контроль и проверку имущества, а также состояния охраняемой территории.

"Увидев, что потерпевший - подросток перелезает через ограждение футбольного поля, схватил его и, несмотря на извинения, нанес несколько ударов по голове и груди резиновой палкой, тем самым причинил потерпевшему легкий вред здоровью", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана собранными по уголовному делу документами.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в охранной сфере сроком на два года.

Представитель потерпевшего простила обвиняемого и оставила назначение наказание на усмотрение суда.

Подсудимый признал свою вину и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, суд посчитал признание вины, отягчающих обстоятельств установлено не было.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года с лишением права занимать должности в охранной сфере сроком на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.252 УК РК превышение руководителем или служащим частной охранной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, совершенное с применением оружия или специальных средств или причинившее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.