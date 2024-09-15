Казахстанца арестовали за приставание к водителям

В Астане мужчину арестовали на пять суток за то, что тот приставал к водителям авто и попрошайничал, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Астаны.

В суде Астаны рассмотрено дело в отношении казахстанца по факту приставания в общественном месте, сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале.

Согласно информации суда, подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в общественном месте, назойливо приставал к водителям с целью попрошайничества.

При этом нарушитель ранее уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Но тогда ему было назначено взыскание в виде предупреждения.

"В ходе судебного заседания И. свою вину признал полностью. Причиной совершенного правонарушения назвал алкогольное опьянение. Постановлением суда правонарушитель И. признан виновным в совершении адмправонарушения по ч.2 ст.449 КоАП, и подвергнут взысканию в виде ареста сроком на 5 суток", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что двух таксистов задержали за приставания у аэропорта в Астане.

Ранее нетрезвая жительница Павлодара приставала к прохожим с просьбой дать закурить. За такое поведение ее привлекли к административной ответственности.

В прошлом году незнакомец трижды ударил павлодарку в лицо после того, как она отказалась дать ему сигарету. Девушка оказалась в больнице, где у нее диагностировали перелом челюсти, что соответствовало причинению средней тяжести вреда здоровью. С места происшествия незнакомец скрылся, но позже его задержали и осудили.

Также летом в Астане мужчину, который домогался женщины на улице, подвергли административному аресту на 15 суток. Произошедшее попало на видео.

Добавим, что согласно статье 449 КоАП РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до пяти суток.

При этом действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные иностранцем либо лицом без гражданства, влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до пяти суток либо административное выдворение за пределы Республики Казахстан.