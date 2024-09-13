Избитая металлической трубой павлодарка заявила, что сама спровоцировала конфликт

Житель Павлодара предстал перед судом по обвинению в избиении знакомой за оскорбления в свой адрес. Конфликт завязался во дворе дома, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор городского суда №2.

Инцидент произошел на территории частного дома в начале июня 2024 года. 58-летний мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения и встретил у себя женщину, которая также была в нетрезвом состоянии. Дама перешла к оскорблениям, такое отношение павлодарца вывело из себя.

"Стал наносить множественные удары металлической трубой в область головы, тела, рук и ног. В момент нанесения ударов потерпевшая, сидя на диване, стала закрывать голову руками. В какой-то момент упала на землю с поверхности дивана и направилась в сторону калитки. После чего мужчина остановился, трубу отбросил в сторону и выгнал пострадавшую со двора его дома", - указано в приговоре суда №2 Павлодара.

У женщины диагностировали различные травмы, а полицейские открыли уголовное дело по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

При этом потерпевшая заверила, что сама спровоцировала конфликт и претензий не имеет. Несмотря на это, суд пришел к выводу, что мужчину стоит изолировать от общества и назначил 3 года лишения свободы.

Добавим, что согласно ст.106 ч.1 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Весной этого года в Сети появилось видео, снятое во дворе одного из домов в Павлодаре, на котором мужчина ругал женщину и бил ее по голове. В ДП региона сообщили, что по данному факту в полицию никто не обращался. Вместе с тем стражами порядка была проведена работа по установлению потерпевшей и нарушителя. Их нашли и начали необходимые мероприятия.