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КНБ: Пресечена деятельность 15 преступных групп

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Задержанный КНБ
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

С начала года Комитетом национальной безопасности при взаимодействии с полицией и координации Генпрокуратуры в ряде регионов пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в августе этого года на основании материалов КНБ специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области вынесен приговор одному из лидеров криминальной среды региона.

Он осужден к 12 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда.

"В целом с начала текущего года Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с полицией и при координации Генеральной прокуратуры в ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп.

Привлечено к уголовной ответственности 60 человек, в том числе представители деструктивных религиозных течений, местного и иностранного криминалитета, а также отбывающие наказание лица", - рассказали в КНБ.

Они подозреваются в покушении на убийство, руководстве и участии в преступной группе, разбойных нападениях, вымогательстве, незаконном хранении наркотиков, сбыте оружия, похищении человека, а также организации нелегального игорного бизнеса.

Всего изъято более 20 единиц стрелкового и травматического оружия.

"5 участников преступных групп решением судебных органов уже приговорены к различным срокам лишения свободы.

По остальным проводятся досудебные расследования и судебные процессы", - дополнили в ведомстве.

Напомним, ранее в Кызылорде вынесли приговор членам транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков Казахстане. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы по ч.1 ст.264 (Создание транснациональной организованной преступной группы), ч.4 ст.286 (Контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы) и ч.4 ст.297 (Сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы) УК РК.

Также в июне этого года сообщалось, что в Кызылорде сотрудники МВД и КНБ при координации Генпрокуратуры пресекли деятельность предполагаемой преступной группировки, негативно влияющей на криминогенную обстановку в регионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160972-knb-presechena-deyatelnost-15-prestupnyh-grupp/

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